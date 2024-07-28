بلايلي يرد على منتقديه برسالة مثيرة !

رد اللاعب العائد إلى الترجي التونسي يوسف بلايلي على إدارة نادي مولودية الجزائر عبر “ستوري”. له على صفحته الرسمية على “انستغرام”.

وقال يوسف بلايلي في إشارة إلى إدارة الرئيس حكيم حاج رجم “يظنون أنني انتهيت وأنا كالجمر كلما اشتدت الرياح أحرقت ظنونهم “.

كما أضاف بلايلي: “يبقى إسمي عقدة لهم”.

وكانت إدارة مولودية الجزائر قد أعلنت رحيل يوسف بلايلي رسميا صوب نادي الترجي التونسي. في بيان لها، عبر الصفحة الرسمية لها على “الفايسبوك” بعدما قدمت تشكراتها لإبن مدينة الباهية.