بلايلي يضع حدًا للشائعات ويباشر التحضيرات مع الترجي التونسي

ظهر الدولي الجزائري يوسف بلايلي، مساء اليوم الأحد، في تدريبات فريقه الترجي الرياضي التونسي، الذي يجري معسكرًا تحضيريًا بمنطقة عين الدراهم التونسية، في إطار التحضيرات للموسم الكروي الجديد.

وظهر بلايلي بمعنويات مرتفعة، حيث عبّر عن سعادته الكبيرة بالعودة إلى ناديه الترجي، الذي يعتبره بوابة تألقه واحترافه على الساحة الدولية، لاسيما عقب مشاركته اللافتة في مونديال الأندية خلال تجربته السابقة مع الفريق.

تصريحات بلايلي ومشاركته الفعلية في الحصة التدريبية، جاءت لتضع حدًا للشائعات التي راجت مؤخرًا، والتي ربطت اسمه بـالتحاق وشيك بنادي مولودية الجزائر، خاصة بعد غيابه عن بداية التحضيرات مع الترجي وتأخر التحاقه بالفريق التونسي.

وأكدت مصادر قريبة من إدارة الترجي أن اللاعب سيدخل في أجواء المباريات الودية في الأيام القليلة المقبلة، حيث يُنتظر أن يشارك في اللقاء المرتقب ضد شباب بلوزداد، ضمن سلسلة من المواجهات التحضيرية التي سيخوضها “شيخ الأندية التونسية” ضد فرق عربية بارزة.