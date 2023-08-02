بلايلي يطلب مبالغ ضخمة للانضمام إلى الزمالك

كشفت تقارير إعلامية مصرية، عن دخول الدولي الجزائري يوسف بلايلي، في مفاوضات مع نادي الزمالك تحسبا للانضمام لصفوفه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وحسب ما نقله موقع “كورة بلاس” المصري، أمس الثلاثاء، من مصادر مقربة من إدارة نادي الزمالك، فإن يوسف بلايلي اشترط 800 ألف دولار أي مايقارب 728 ألف أورو سنويا، للانضمام للزمالك في صفقة انتقال حر.

وأوضح ذات المصدر، أن المفاوضات توقفت بسبب رفض إدارة الزمالك منح هذا الراتب للاعب يوسف بلايلي، والذي رفض تخفيض مطالبه المالية.