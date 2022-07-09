بلايلي يغيب عن أولى مباريات بريست التحضيرية

كشفت إدارة بريست الفرنسي عن القائمة الأساسية التي سيعتمد عليها الطاقم الفني في المباراة الودية التحضيرية للموسم الجديد.

وأكّدت إدارة بريست. اليوم السبت عبر الصفحة الرسمية في “الفايسبوك”. أن إبن الباهية لن يكون حاضرا في لقاء أفارونش.

ولم تكشف إدارة الفريق. الأسباب الحقيقية وراء غياب الفنان. سوى نشرها التشكيلة الأساسية مع عدد من اللاعبين الإحتياطيين.

كما عرفت القائمة تواجد اللاعبين الجدد الذي استقدمته إدارة النادي على غرار فاتيغا.

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