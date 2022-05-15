بلايلي يفشل في تحقيق حلمه رفقة بريست

تبدّد حلم الدولي الجزائري يوسف بلايلي في المشاركة رفقة فريقه بريست في منافسة أوروبية الموسم المقبل. بعد الخسارة القاسية التي مني بها أمام موناكو.

كما فشل بلايلي في قيادة الفريق الفرنسي للفوز على المستضيف موناكو. ووضع رجل في إحدى المسابقات الأوروبية وعلى الأقل “اليوروباليغ”.

كما قال موقع “واست فرونس” أن الفرصة تبقى مواتية لكل من موناكو ونيس الذان حققا فوزا مبهرا قد يقودهما للمشاركة في العرس الاوروبي.

وكان بلايلي يسعى وراء المشاركة في اليوروباليع التي وضعها كأحد أبرز أهدافه الشخصية خلال احترافه في الليغ 1.

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