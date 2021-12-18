بلايلي يفي بوعوده إتجاه الممّثل هواري بوضو “رحمة الله عليه”

جسّد نجم المنتخب الوطني يوسف بلايلي وعوده التي قطعها على عدد من الأشخاص في حالة تتويجه بكأس منافسة العرب.

ونزع بلايلي قميصه عقب نهاية المباراة مباشرة، أين كتب على قميصه الداخلي “شكرا أبي.. شكرا هواري بوضو”.

ويملك بلايلي علاقة جيدّة مع الممثّل إبن منطقته التي وافته المنية، وهو الذي ظهر معه في فيديو شهير، أين طالب الممثّل المعروف بوضو من الجميع والمسؤولين عن الإتحادية الجزائرية بعدم دفن إمكانيات يوسف الذي عوقب قبل سنوات بسبب تعاطيه للمنشّطات.

كما جسّد إبن مدينة وهران وعده عندم سلّم الكأس لولده وهو الذي وعده بتجسيد ذلك على أرض الواقع في اخر تصريحات للإعلاميين.