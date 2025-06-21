بلايلي ينثر سحره في مونديال الأندية

عاد لاعب “الخضر” ونجم الترجي التونسي، يوسف بلايلي، للتألق من جديد، في منافسة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأهدى بلايلي، نادي “باب السويقة” انتصارا رائعة في ساعة مبكرة من نهار اليوم السبت. بهدف من دون مقابل، أمام لوس أنجلوس إف سي الأمريكي.

ونصب الدولي الجزائري، نفسه نجما للمباراة التي أقيمت، على ملعب “جيوديس بارك”. في مدينة ناشفيل بالولايات المتحدة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في كأس العالم للأندية 2025.

وسجل بلايلي، الهدف الوحيد في الدقيقة الـ 70، بعمل رائع، مستغلا عدم تمركز مدافعي الفريق الأمريكي، وسدد الكرة بقوة في شباك الفرنسي لوريس.

وبهذا الهدف يكتب ابن الباهية، اسمه في التاريخ، ويصبح أول لاعب عربي يسجل في كأس “الموندياليتو” بنظامه الجديد.

واختير بلايلي، الذي سيغيب عن مواجهة تشيلسي الانجليزي، لحساب الجولة الـ 3، بسبب تراكم الانذارات، رجلا لمواجهة الترجي ولوس أنجلوس.

ونشر مؤشر “فيستا” المختص، احصائيات لاعب “الخضر” في ذات المباراة. وإلى جانب تسجيله هدفا، بصم بلايلي، على 3 مراوغات ناجحة، ومثلها من التمريرات المفتاحية، وفاز بـ 9 التحامات من أصل 15.