بلايلي يندمج في التدريبات الجماعية لأجاكسيو تحسبا لمواجهة براست

إندمج الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، اليوم الأربعاء، في التدريبات الجماعية لناديه أجاكسيو، تحسبا لمواجهة فريقه السابق براست، برسم الجولة 32 من الدوري الفرنسي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي أجاكسيو الفرنسي، صور للتدريبات الجماعية، والتي ميزها حضور الدولي الجزائري بلايلي، الذي يواصل التحضيرات للعودة للمنافسة الرسمية، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخراً.

يجدر للإشارة، سيواجه بلايلي فريقه السابق براست يوم الأحد المقبل، على الساعة 14.00 برسم الجولة 32 من الليغ 1.