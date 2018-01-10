بلايلي يواصل الغياب عن قائمة “أنجي”

بعد أن توقع الجميع عودة “يوسف بلايلي” لقائمة “أنجي” لحساب ربع نهائي كأس الرابطة الفرنسية، قرّر مدرب أنجي استبعاد اللاعب الجزائري مرة أخرى.

ورغم أن الرئيس “سعيد شعبان” أكد في تصريح “للنهار أونلاين“، أن بلايلي لن يغادر الفريق، إلا أنّ مواصلة اسبتعاده ستعجّل برحيله.

يذكر أن نجم “سوسطارة” سابقا، كان قد شارك في الدور الثمن نهائي لهذه المنافسة، وتم استدعائه أيضا في مباراة البطولة.

لكن لم يشارك بعدها مع الفريق الأول ويكتفي بالتدريبات فقط.

هذا وسيواجه “أنجي” نادي “مونبوليي” سهرة اليوم ويحلم الفريق بالوصول للدور النصف نهائي للمرة الأولى في تاريخه.