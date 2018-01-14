بلايلي يودّع “فرنسا” ويقترب من “سوسطارة” !

غاب يوسف بلايلي مرة أخرى عن قائمة “أنجي” التي ستواجه نادي “ليون” في الدوري الفرنسي اليوم الأحد، كما غاب يوم أمس السبت عن مباراة الرديف ضد “لاسوز” والتي انتهت بنتيجة 4-1.

من جهة أخرى، تأكد وبنسبة كبيرة مغادرة إبن الباهية النادي الفرنسي في هذا الميركاتو الشتوي.

ورغم أن هناك العديد من الأندية الراغبة في ضم بلايلي سواء في الليغ 2 أو في الجزائر.

ستكون وجهته وبنسبة كبيرة نادي إتحاد العاصمة، حيث اتفق على كل التفاصيل مع رئيس سوسطارة.

وحسب بعض الأخبار المقربة من إدارة الفريق فإن “بلايلي العاشر” سيعود لأصحاب الزي الأحمر والأسود.

يذكر أن الميركاتو في الجزائر سينتهي يوم غد 15 جانفي، لذلك فإن إدارة الإتحاد مطالبة بحسم الصفقة اليوم أو غدا.