“بلا أساس ومتناقضة”.. إيران ترد على تصريحات ماكرون

رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، على الرئيس الفرنسي إيمانويل ، على تصريحات أدلى بها بشأن البرنامج النووي لإيران ووصفها بـ “بلا أساس ومتناقضة”، رافضًا ما أسماها “ادعاءات الرئيس الفرنسي بشأن البرنامج النووي الإيراني”.

وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن أنشطة إيران النووية سلمية وهي ضمن القوانين الدولية وتحت الإشراف الصارم للوكالة الدولية.

يذكر أن، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال، إن البرنامج النووي الإيرانى يقترب من نقطة اللاعودة. مضيفاً أن فرنسا ستحتاج إلى إجراء مناقشة استراتيجية بشأن إيران مع إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترمب.

وأضاف ماكرون أن القادة سيحتاجون إلى سؤال أنفسهم عما إذا كان ينبغى لهم إطلاق آلية لاستعادة العقوبات على إيران قبل أكتوبر2025.

واعتبر ماكرون أن “إيران هي التحدي الإستراتيجي والأمني الرئيسي لفرنسا والأوروبيين والمنطقة بكاملها وأبعد من ذلك بكثير”. محذرا من أن “تسارع برنامجها النووي يقودنا على حافة القطيعة”.

كما اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن طرح “ادعاءات مخالفة للواقع من قبل دولة امتنعت عن الوفاء. بالتزاماتها في الاتفاق النووي ولعبت دورا رئيسيًا في تمكين كيان يمارس الإبادة الجماعية من امتلاك أسلحة نووية. وأدوات للقتل الجماعي، هو بوضوح محاولة للتنصل من المسؤولية والتضليل”.

وأكد أن “هذه التصريحات غير المسؤولة تمثل محاولة واضحة لتزييف الحقائق وإخفاء الدور التخريبي. الذي تلعبه الأطراف الرئيسية المسببة للأزمات على مستوى العالم” وفق تعبيره.

وأعرب بقائي عن “استغرابه انتقاد الرئيس الفرنسي للعلاقات بين إيران والدول الأفريقية”. قائلًا إن “الدول التي لها تاريخ في استعمار أفريقيا واستغلال شعوبها بطريقة وحشية. لا يحق لها فرض رؤيتها أو إملاء شروطها على الدول الأفريقية المستقلة وباقي الشعوب”.

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