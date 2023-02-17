بلجود: التحضير لإطلاق مشاريع توسعة شبكة السكة الحديدية “شمال-جنوب”

أكد وزير النقل، كمال بلجود، الشروع في التحضير العملي لإطلاق مشاريع توسعة شبكة خطوط السكة الحديدية من الشمال إلى الجنوب.

وقال بلجود، أن مصالح دائرته الوزارية وفور تلقيها لتعليمات رئيس الجمهورية، باشرت في اتخاذ إجراءات عملية تجسيد مشاريع السكة الحديدية عبر كامل التراب الوطني. ومنها المشاريع التي تعبر على ولايات الجنوب على غرار ورقلة”. مشيرا إلى أن إنجاز هذه المشاريع الهامة يعتبر من بين الأولويات المسجلة للسنة الجارية بالنسبة لقطاع النقل.

كما أضاف بلجود، أن خط السكة الحديدية بولاية غرداية، الممتد على مسافة 170 كم، يوجد حاليا في مرحلة دراسة الجدوى. مبرزا أنه يشكل جزء من حلقة السكة الحديدية “الجنوبية-الشرقية”. التي تنطلق من محطة متليلي إلى غاية محطة ورقلة. وتمتد إلى خارج القطب النفطي بحاسي مسعود.

و بخصوص خط “ورقلة-حاسي مسعود” على مسافة 85 كم. أوضح بلجود أن مرحلة دراسة الجدوى والمسح الطبوغرافي والتحقيق الجيوتقني “قاربت على الانتهاء”. بالإضافة كذلك إلى أن المشروع في المرحلة الأخيرة والمتمثلة في إعداد التقرير النهائي.

و فيما يتعلق بمشروع خط “تقرت-حاسي مسعود” بطول 150 كم، الذي يعد تكملة لخط قسنطينة-تقرت. فقد بلغت نسبة تقدم الأشغال 62 بالمائة. حيث يربط القطب النفطي بالموانئ المتواجدة بالشمال الشرقي للبلاد. بالإضافة إلى كونه خطا مختلطا بين نقل المسافرين والبضائع. مشيرا إلى أنه سيتم في إطار الخط “شمال-جنوب”. سيتم إنجاز شطر سيفتتح خلال الثلاثي الأول للسنة الجارية على طول 250 كم بين بوغزول والاغواط. على أن يشرع لاحقا في إنجاز خط اخر نحو بشار.

و بالمناسبة، أعلن وزير النقل بلجود عن دخول حيز الخدمة يوم السبت المقبل لترامواي مستغانم. حيث سيقوم بتدشينه خلال زيارة ستقوده الى هذه الولاية.

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