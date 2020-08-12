بلجود: رصد 207 مليار دينار جزائري لمناطق الظل

أعلن وزير الداخلية، كمال بلجود، عن رصد 207 مليار دينار جزائري لتمويل 11 الف و815 عملية جوارية لفائدة ما يزيد عن 8.7 مليون مواطن بمناطق الظل.

وفي الكلمة التي ألقاها خلال اجتماع الحكومة مع الولاة، اليوم الأربعاء، كشف وزير الداخلية بلغة الأرقام عن مدى تحقيق الاهداف المسطرة في تطبيق توصيات الاجتماع الأخير.

وقال وزير الداخلية ” على مستوى مناطق الظل وبعد عملية احصاء هذه المناطق، وتقييم النقائص المسجلة بها، تم رصد 207 مليار دينار جزائري لتمويل 11 الف و815 عملية جوارية لفائدة ما يزيد عن 8.4 مليون مواطن”.

وفصل بلجود “تم الانتهاء من 1256 عملية منتهية بمبلغ إجمالي يقدر بمليون دينار، والتي مست 208 عملية متعلقة بالتزويد بمياه الشرب، 293 عملية تتعلق بفك العزلة، 170 عملية تخص تحسين ظروف التمدرس، 136 عملية تتعلق بالتزويد بالطاقة الكهربائية والغز الطبيعي، 91 عملية تخص الانارة العمومية، 73 عملية تتعلق بالتكفل بالصحة الجوارية و60 عملية تخص اصلاحات جوارية وترفيهية للشباب”.

كما تم القيام بـ 5280 عملية جارية انجازها حاليا بمبلغ اجمالي يقدر بـ 95 مليار دينار، شملت 4205 مناطق الظل يستفيد منها أكثر من 3.8 مليون مواطن وتخص نفس القطاعات المذكورة آنفا.

ومن بين هذه القطاعات تم تمييز 368 عملية تفوق نسبة انجازها 80 بالمئة، 368 عملية تعرف نسبة انجازها ما بين 50 و80 بالمئة.