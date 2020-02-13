بلجود: سننظر في حركة رؤساء الدوائر بعد لقاء الحكومة بالولّاة

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،كمال بلجود،في تصريح خص به”النهار”، إن النظر في حركة التغيير في صفوف رؤساء الدوائر.

الحركة ستطرح بعد لقاء الحكومة بولاة الجمهورية المبرمج يومي السابع عشر والثامن عشر القادمين.

وقال الوزير في تصريح خص به”النهار”، أمس،بالمجلس الشعبي الوطني، بأن لقاء الحكومة بالولّاة، يومي الإثنين والثلاثاء القادمين،بقصر الأمم نادي الصنوبر.

سيرتكز على إعطاء تعليمات للولّاة من أجل تجسيد برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على أحسن وجه.

وأن حركة التعيير في صفوف رؤساء الدوائر سننظر فيها ونطرحها بعد هذا اللقاء، رافضا إعطاء المزيد من التفاصيل.