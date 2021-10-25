بلجود: فتح المعبر الحدودي لعين قزام

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود، أنه سوف يتم فتح الحدود المركزي لعين قزام للسماح للمتعاملين الإقتصاديين العمل مابين البلدين

وأضاف الوزير خلال أشغال الدورة السابعة للجنة الثنائية الحدودية “الجزائرية _النيجيرية”، أن اللجنة لم يتم عقدها بسبب الاوضاع الصحية التي مر بها العالم. والان إنعقدت وتم التباحث في عدة مسائل أهمها المسائل الأمنية. وما يدور في حدودنا التي تبلغ 950 كلم وهو متحكم فيها من طرف الجانبين ونواصل على تأمينها بصفة دائمة.

كما أكد الوزير بلجود على تنمية المناطق الحدودية لخدمة المواطنين القاطنين بها. مشيرا في ذات السياق، إلى أن المواطنين الذين يدخلون الجزائر في إطار الهجرة غير الشرعية ليس من النيجر فقط. بل يأتون من 46 دولة من إفريقيا وبلدان أخرى يحاولون الدخول عن طريق الحدود الشاسعة. حيث يتم التكفل بهم وإعادة إرجاعهم إلى بلدانهم بالتنسيق مع المسؤولين.

وأشار بلجود إلى أن الجزائر مستعدة لفتح المعبر الحدودي مع النيجر عندما تتوفر الشروط المناسبة. داعيا المتعاملين الإقتصاديين إلى المرافقة من أجل إنتعاش المنطقة.

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