بلجود: ملف السيارات المحجوزة معقد جدا

صرح وزير الداخلية، كمال بلجود، اليوم الخميس، أن ملف السيارات المحجوزة معقد جدا.

وقال الوزير في رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، أنه تم وضع لجنة للنظر في هذا الملف وكيفية معالجته.

وأضاف الوزير “الملف معقد جدا، ننتظر اللجنة لتخرج بتوصيات والتي ستطبق بحول الله”.

من جانب آخر، أفاد وزير الداخلية أن السكن الاجتماعي يوزع بشفافية تامة.

وشكر بلجود اللجان الساهرة على عملية توزيع السكنات، مؤكدا أن الأمر ليس بالسهل.

وأفاد بلجود أن كل القوائم التي نشرت عبر مختلف مناطق الوطن جرت في ظروف جد حسنة.