بلجود يجتمع بولاة الجمهورية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد

ترأس اليوم السبت كمال بلجود وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية اجتماع، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، جمعه بولاة الجمهورية.

ووفق بيان الوزارة تم خلال الإجتماع وضع حيز التنفيذ التدابير التي تمخضت عن جلسة عمل برئاسة الرئيس تبون وهي:

متابعة سير المشاريع التي تم إنطلاق لفائدة مناطق الظل.

تعزيز مكانة المجتمع المدني ومرافقة المجمعيات في نشاطها.

تحسين الإطار المعيشي للمواطنين وتدارس كل ما يتعلق بحياته اليومية.

وخلال الإجتماع أعطى الوزير تعليمات لولاة الجمهورية بتوفير كل الإمكانيات كل ما إستدعى الامر ذلك.

كما شدد بلجود على ضرورة الصرامة تجاه كل المخالفين من خلال تطبيق الإجراءات المنصوصو عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

ومن جهة أخرى أكد الوزير على ضرورة إحترام الأجال ونوعية الإنجازات الموجه لمناطق الظل.

وأسدى الوزير تعليمات بتعزيز دور المجتمع المدني وتقديم لهم التسهيلات للراغبين الإنخراط في الحركة الجمعوية وأن دراسة الملفات تكون في 10 ايام كحد أقصى.