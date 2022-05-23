بلجود يشرع في زيارة عمل إلى دولة قطر

كما سيشارك بلجود بدولة قطر في فعاليات الدورة ال14 لمعرض “ميليبول قطر” المنظم من 24 إلى 26 مايو الجاري, بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات, والذي يعنى بأحدث الابتكارات العالمية في مجال الأمن والحماية المدنية, وسيشهد مشاركة 40 دولة من مختلف أنحاء العالم.يضيف البيان.

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود على اجتماع تنسقي بتقنية التحاضر عن بعد مع ولاة الجمهورية.

وفي بيان للوزارة، فقد دعا الوزير الى تبني مقاربة تعتمد على الإستباقية والتنسيق بين مختلف المصالح على المسنوى المحلي لانجاح موسم الاصطياف. وكذا العمل على توفير شروط الراحة والسكينة، العموميتين للمواطنين.

مع تجنيد كافة الوسائل المادية لمجابهة المخاطر ذات الصلة به لاسيما ماتعلق بحرائق الغابات والفيضانات الموسمية، والامراض المتنقلة عبر المياه.

كما تم الوقوف على التحضيرات الجارية تحسبا لامتحانات نهاية السنة من خلال توفير الشروط الامنية واللوجستية الملائمة بمايضمن سيرها في أمثل الظروف.

وبخصوص الدخول المدرسي المقبل، ذكّر الوزير بتسليم الهياكل التربوية الجديدة في أجالها المحددة، عبر مختلف ولايات الوطن.

وتجنيد الوسائل التي تسمح بمواصلة تنحسين ظروف التمدرس سيما على مستوى التجمعات السكنية الجديدة، والمناطق المعزولة.

كما تم عرض حصيلة مرحلية لتنفيذ برامج التنمية المحلية، عبر الولايات والتدابير الخاصة بمرافقة المستثمرين ودعم المقاولاتية على المستوى المحلي.