بلجود يشرع في زيارة عمل إلى دولة قطر
يشرع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، اليوم الاثنين، في زيارة عمل إلى دولة قطر تدوم ثلاثة أيام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني.
وحسب ما أفاد به بيان لوزارة الداخلية، فإن هذه الزيارة تدخل في اطار “تعزيز علاقات التعاون الجزائرية القطرية”. كما ستكون مناسبة “لاستعراض سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات الصلة بالأمن والحماية المدنية وتسيير المخاطر والعصرنة”.
كما سيشارك بلجود بدولة قطر في فعاليات الدورة ال14 لمعرض “ميليبول قطر” المنظم من 24 إلى 26 مايو الجاري, بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات, والذي يعنى بأحدث الابتكارات العالمية في مجال الأمن والحماية المدنية, وسيشهد مشاركة 40 دولة من مختلف أنحاء العالم.يضيف البيان.
طالع أيضا: بلجود يجتمع بالولاة و يسدي تعليمات حول هذه الملفات
أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود على اجتماع تنسقي بتقنية التحاضر عن بعد مع ولاة الجمهورية.
وفي بيان للوزارة، فقد دعا الوزير الى تبني مقاربة تعتمد على الإستباقية والتنسيق بين مختلف المصالح على المسنوى المحلي لانجاح موسم الاصطياف. وكذا العمل على توفير شروط الراحة والسكينة، العموميتين للمواطنين.
مع تجنيد كافة الوسائل المادية لمجابهة المخاطر ذات الصلة به لاسيما ماتعلق بحرائق الغابات والفيضانات الموسمية، والامراض المتنقلة عبر المياه.
كما تم الوقوف على التحضيرات الجارية تحسبا لامتحانات نهاية السنة من خلال توفير الشروط الامنية واللوجستية الملائمة بمايضمن سيرها في أمثل الظروف.
وبخصوص الدخول المدرسي المقبل، ذكّر الوزير بتسليم الهياكل التربوية الجديدة في أجالها المحددة، عبر مختلف ولايات الوطن.
وتجنيد الوسائل التي تسمح بمواصلة تنحسين ظروف التمدرس سيما على مستوى التجمعات السكنية الجديدة، والمناطق المعزولة.
كما تم عرض حصيلة مرحلية لتنفيذ برامج التنمية المحلية، عبر الولايات والتدابير الخاصة بمرافقة المستثمرين ودعم المقاولاتية على المستوى المحلي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور