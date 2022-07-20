بلجود يشيد بجهود الشرطة في تأمين احتفائيات عيد الإستقلال وألعاب البحر المتوسط
وجه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود، رسالة تهنئة، إلى كافة قوات الشرطة.
وذلك نظير جهودهم الحثيثة رفقة جميع الأسلاك الأمنية، في تأمين الاحتفالات المتميزة التي شهدتها ربوع الوطن إحياء للذكرى الستين للاستقلال.
وكذا بالاحترافية العالية لقوات الشرطة، في مرافقة الطبعة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي التي احتضنتها وهران.
وعبّر خلالها الوزير بلجود عن عميق تقديره لأفراد ومنتسبي سلك الأمن الوطني، لمساهمتهم الهامة في إنجاح هذه التظاهرات.
وجاءت هذه التهنئة من وزير الداخلية عبر الصفحة الرسمية للمديرية العامة للأمن الوطني على “فايسبوك”.
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أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود على اجتماع تنسقي بتقنية التحاضر عن بعد مع ولاة الجمهورية.
وفي بيان للوزارة، فقد دعا الوزير الى تبني مقاربة تعتمد على الإستباقية والتنسيق بين مختلف المصالح على المسنوى المحلي لانجاح موسم الاصطياف، والعمل على توفير شروط الراحة والسكينة، العموميتين للمواطنين.
مع تجنيد كافة الوسائل المادية لمجابهة المخاطر ذات الصلة به لاسيما ماتعلق بحرائق الغابات والفيضانات الموسمية، والامراض المتنقلة عبر المياه.
كما تم الوقوف على التحضيرات الجارية تحسبا لامتحانات نهاية السنة من خلال توفير الشروط الامنية واللوجستية الملائمة بمايضمن سيرها في أمثل الظروف.
وبخصوص الدخول المدرسي المقبل، ذكّر الوزير بتسليم الهياكل التربوية الجديدة في أجالها المحددة، عبر مختلف ولايات الوطن.
وتجنيد الوسائل التي تسمح بمواصلة تنحسين ظروف التمدرس سيما على مستوى التجمعات السكنية الجديدة، والمناطق المعزولة.
كما تم عرض حصيلة مرحلية لتنفيذ برامج التنمية المحلية، عبر الولايات والتدابير الخاصة بمرافقة المستثمرين ودعم المقاولاتية على المستوى المحلي.
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