بلجود يلتقي الرئيس التونسي على هامش الدورة 37 لاجتماع وزراء الداخلية العرب

يشارك وزير الداخلية كمال بلجود، اليوم الأحد، في الدورة 37 لاجتماع وزراء الداخلية العرب، المنعقدة بتونس.

وقد التقى بلجود، برئيس الجمهورية التونسي، قيس سعيد، على هامش الدورة 37 لاجتماع وزراء الداخلية العرب.

ويحضر في الدورة 37 لاجتماع وزراء الداخلية العرب، وفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، اتحاد المغرب العربي.

كما سيحضر أيضا اتحاد إذاعات الدول العربية، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاتحاد الأوروبي، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الأنتربول”.

بالإضافة إلى مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، منظمة اليوروبول، مشروع مكافحة الإرهاب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.

وسيتم افتتاح الدورة بكلمة رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، كما سيتحدث في الجلسة الافتتاحية وزير الداخلية السعودي والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، الأمير عبدالعزيز بن سعود، و الأمين العام للمجلس، الدكتور محمد بن علي كومان .

وستناقش الدورة تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس السادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين دورتي المجلس السادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين.

ومن أبرز المواضيع التي يتضمنها جدول أعمال الدورة أيضا إعادة النظر في معايير الإدراج والشطب على القائمة السوداء العربية لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال الإرهابية، وإنشاء فريق عمل لرصد التهديدات الإرهابية والتحليل الفوري للأعمال الإرهابية.

وستناقش الدورة أيضا التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2019م، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية خلال عام 2019م، إضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى الهامة.