بلجود ينتخب ويصرح للنهار.. آن الأوان للتعبير عن إنشغالاتكم بالتصويت

أدى وزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود، اليوم السبت، واجبه الانتخابي في اطار محليات نوفمبر 2021. كما دعا الوزير بلجود، المواطنين إلى ضرورة التوجه، إلى مراكز الاقتراع للانتخاب ممثليهم في البلديات.

وأشار، الوزير بلجود، في تصريح حصري للنهار، إلى أن المواطنين مدعوين إلى المشاركة بقوة في الانتخابات المحلية. كما شدّد وزير الداخلية على ضرورة الخروج إلى الاقتراع من أجل التعبير عن الانشغالات والمشاكل.

وأضاف، وزير الداخلية، أن البلدية هي الأساس والأقرب من المواطن، للسماع إلى انشغالاته. كما قال بلجود، إنه سيتم إعطاء صلاحيات لرؤساء البلديات حتى يؤدوا واجبهم في أحسن الظروف.

وعن سير الانتخابات، أشار الوزير إلى أنها تسير في ظروف حسنة، مضيفا ان التنظيم محكم ويسير وفق البرتوكول الصحي. كما صرح بلجود “ككل الجزائريين أديت واجبي، إن شاء الله بكل الولايات سيخرج المواطنون بقوة للتصويت حتى يختاروا من يمثلهم”.

وأوضح بلحود، “الكلمة للشعب وكل الامكانيات تم توفيرها له”. “حتى من ناحية محاربة المال الفاسد والشباب هذه المرة تقدم بقوة”.

كما إنطلقت صبيحة اليوم السبت عملية التصويت لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. وهذا تحت شعار “تريد التغيير أبصم وأتمم البناء المؤسساتي”.

وسيكون أزيد من 23 مليون مواطن مع الموعد الإنتخابي، منهم 12824978 رجال و10892501 إمرأة. من اجل إختيار ممثليهم عبر ممثليهم بالمجالس الشعبية البلدية والولائية. هذه الإنتخابات بنمط جديد من الاقتراع يستند على القائمة المفتوحة. وذلك بتصويت تفضيلي دون مزج وهذا لعهدة مدتها 5 سنوات.

كما تم منذ قليل إعطاء إشارة إنطلاق عملية التصويت من خلال فتح مكاتب التصويت عبر كامل التراب الوطني لانتخاب المجالس الشعبية البلدية والولائية، وتقدر الهيئة الناخبة بـ23.717.479 وبتأطير لـ1.228.580. وتحت رقابة 182.981 ملاحظ. كما سيشارك في المحليات 115.230 مترشحا للمجالس البلدية و18.993 مترشحا للمجالس الولائية. بالإضافة إلى ذلك ستجرى الإنتخابات بـ129 مكتبا متنقلا موزعا عبر 16 ولاية انطلقت قبل 72 ساعة من الاقتراع الوطني.

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