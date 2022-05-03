بلجود يهنئ الأسرة الإعلامية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

هنأ وزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود، الأسرة الإعلامية الجزائرية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف للثالث ماي من كل سنة.

وجاء في رسالة الوزير:”يطيب لي، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف لـ 3 ماي من كل سنة والذي يتزامن مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك، أن أتوجه إلى الأسرة الإعلامية بخالص التهاني و أصدق عبارات التقدير.”

وأضاف:” وهذا نظير جهودها المتواصلة في سبيل تنوير المواطن و خدمة لحقه في الإعلام والمساهمة في الحفاظ عن المبادئ والقيم السامية والمصالح العليا للوطن.

وتابع:”متمنيا لجميع ممتهني الصحافة التوفيق والسداد ومزيدا من النجاح و التألق. عيد سعيد ومبارك.”

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بلجود يجتمع بالولاة و يُسدي تعليمات حول هذه الملفات

كما أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود اليوم الخميس، على اجتماع تنسقي بتقنية التحاضر عن بعد مع ولاة الجمهورية.

وفي بيان للوزارة، فقد دعا الوزير الى تبني مقاربة تعتمد على الإستباقية والتنسيق بين مختلف المصالح على المسنوى المحلي لانجاح موسم الاصطياف، والعمل على توفير شروط الراحة والسكينة، العموميتين للمواطنين.

مع تجنيد كافة الوسائل المادية لمجابهة المخاطر ذات الصلة به لاسيما ماتعلق بحرائق الغابات والفيضانات الموسمية، والامراض المتنقلة عبر المياه.

كما تم الوقوف على التحضيرات الجارية تحسبا لامتحانات نهاية السنة من خلال توفير الشروط الامنية واللوجستية الملائمة بمايضمن سيرها في أمثل الظروف.

وبخصوص الدخول المدرسي المقبل، ذكّر الوزير بتسليم الهياكل التربوية الجديدة في أجالها المحددة، عبر مختلف ولايات الوطن.

وتجنيد الوسائل التي تسمح بمواصلة تنحسين ظروف التمدرس سيما على مستوى التجمعات السكنية الجديدة، والمناطق المعزولة.

كما تم عرض حصيلة مرحلية لتنفيذ برامج التنمية المحلية، عبر الولايات والتدابير الخاصة بمرافقة المستثمرين ودعم المقاولاتية على المستوى المحلي.

الى جانب ذالك، تم خلال اللقاء التذكير بالتعليمات القاضية بضرورة التحلي بالصرامة واليقظة في متابعة جميع مراحل النسق الانتاج الفلاحي.

لاسيما المحاصيل الاستراتيجية. والتصدي لأية مناورات تهدف بالمساس بالاقتصاد الوطني والأمن الغذائي للمواطنين.