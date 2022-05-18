بلجود يوافق على فتح تحقيق في تسيير الوكالة العقارية بتبسة

وافق وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود، على فتح تحقيق في تسيير الوكالة العقارية بتبسة.

وهو الطلب الذي تقدم به رئيس المجلس الشعبي الولائي خلال الدورة المخصصة لملف السكن.

وحسب تصريح ذات المتحدث للنهار، فلقد وافق وزير الداخلية والجماعات المحلية، على طلبه القاضي بفتح تحقيق في كيفية تسيير الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضاريين والمشاريع الخاصة بها.

والمتمثلة في السكنات والتحاصيص الأرضية، مشيرا الى أنه قام بتشكيل لجنة من أجل الانطلاق في التحقيق الذي سيعتمد على الخبرات التقنية.

هذا ووقف والي تبسة، اليوم الأربعاء، على فضيحة مشروع يتعلق بإنجاز 272 سكن ترقوي مدعم انطلق قبل 11 سنة ولم يتم تسليمه.

وجاء هذا خلال زيارة قام بها والي الولايـة محمّـد البركة داحّــاج للوقوف على مدى تقدم هذا المشروع الكائن بالمنطقـة الرابعة بحي ” سكانسكـا ” ببلديــة تبسة.

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