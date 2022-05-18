بلجود يوافق على فتح تحقيق في تسيير الوكالة العقارية بتبسة
وافق وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود، على فتح تحقيق في تسيير الوكالة العقارية بتبسة.
وهو الطلب الذي تقدم به رئيس المجلس الشعبي الولائي خلال الدورة المخصصة لملف السكن.
وحسب تصريح ذات المتحدث للنهار، فلقد وافق وزير الداخلية والجماعات المحلية، على طلبه القاضي بفتح تحقيق في كيفية تسيير الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضاريين والمشاريع الخاصة بها.
والمتمثلة في السكنات والتحاصيص الأرضية، مشيرا الى أنه قام بتشكيل لجنة من أجل الانطلاق في التحقيق الذي سيعتمد على الخبرات التقنية.
هذا ووقف والي تبسة، اليوم الأربعاء، على فضيحة مشروع يتعلق بإنجاز 272 سكن ترقوي مدعم انطلق قبل 11 سنة ولم يتم تسليمه.
وجاء هذا خلال زيارة قام بها والي الولايـة محمّـد البركة داحّــاج للوقوف على مدى تقدم هذا المشروع الكائن بالمنطقـة الرابعة بحي ” سكانسكـا ” ببلديــة تبسة.
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قال وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود، أن الدولة لن تدخر أي جهد لحماية الأشخاص والممتلكات.
وأضاف وزير الداخلية خلال رده على أسئلة النواب بالمجلس الشعبي الوطني، بخصوص حرب الاحياء والعصابات، أنها ظاهرة إجرامية دخيلة على المجتمع الجزائري. حيث تم تشريع قانون محاربة حرب العصابات والاحياء. كما أن حرب العصابات وعصابات الأحياء ظاهرة تعاني منها كل الدول، وهناك دول بممتلكاتها ولم تستطع كبح هذه الظاهرة.
وأضاف بلجود، أنه بالنسبة للإجراءات المتخذة منذ سنة 2020، وعلى المستوى الردعي تم تكثيف عمليات البحث من خلال تكثيف عمليات المداهمة. والتي تستهدف حاملي الاسلحة البيضاء. منع الفتح غير الشرعي لقاعات اللعب التي تشكل مقصد المنحرفين. كما تم خلال سنة 2021 توقيف أكثر من 23 ألف شخص.
أما فيما يخص الإعتداء والجرح العمدي لأعوان الشرطة، وعلى سبيل المثال لا الحصر الحادثة الأخيرة للأسف للشرطي الذي توفي جراء دهسه بولاية غليزان. حيث تم إتخاذ كل الإجراءات.
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بلجود يجتمع بالولاة و يسدي تعليمات حول هذه الملفات
أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود على اجتماع تنسقي بتقنية التحاضر عن بعد مع ولاة الجمهورية.
وفي بيان للوزارة، فقد دعا الوزير الى تبني مقاربة تعتمد على الإستباقية والتنسيق بين مختلف المصالح على المسنوى المحلي لانجاح موسم الاصطياف، والعمل على توفير شروط الراحة والسكينة، العموميتين للمواطنين.
مع تجنيد كافة الوسائل المادية لمجابهة المخاطر ذات الصلة به لاسيما ماتعلق بحرائق الغابات والفيضانات الموسمية، والامراض المتنقلة عبر المياه.
كما تم الوقوف على التحضيرات الجارية تحسبا لامتحانات نهاية السنة من خلال توفير الشروط الامنية واللوجستية الملائمة بمايضمن سيرها في أمثل الظروف.
وبخصوص الدخول المدرسي المقبل، ذكّر الوزير بتسليم الهياكل التربوية الجديدة في أجالها المحددة، عبر مختلف ولايات الوطن.
وتجنيد الوسائل التي تسمح بمواصلة تنحسين ظروف التمدرس سيما على مستوى التجمعات السكنية الجديدة، والمناطق المعزولة.
كما تم عرض حصيلة مرحلية لتنفيذ برامج التنمية المحلية، عبر الولايات والتدابير الخاصة بمرافقة المستثمرين ودعم المقاولاتية على المستوى المحلي.
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