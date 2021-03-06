بلجود يُعبر عن اعتزازه بنساء الحماية المدنية ويؤكد على مرافقتهن ودعمهن

هنأ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، اليوم السبت، النساء المنتسبات لسلك الحماية المدنية، بمناسبة عيد المرأة.

وجاء ذلك، في كلمة للوزير، على هامش زيارته، إلى الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للحماية المدنية، بالدار البيضاء، في العاصمة.

وأورد بلجود: “يسعدني مشاركتكم مراسيم الإحتفاء باليوم العالمي للمرأة والموافق لـ8 مارس”.

وأضاف الوزير، إن هذا الحفل الذي نظمته المديرية العامة للحماية المدنية، جاء عقب الاحتفاء باليوم للحماية المدينة.

وتابع إن هذا الإحتفاء، يأتي وبلدنا الجزائر يواجه ظرفا صحيا غير مسبوق، من انتشار فيروس كورونا.

وأكد الوزير، إن الدولة تجندت بكافة امكانياتها البشرية والمادية، لمواجهة الفيروس، تنفيذا للاستراتيجية العملية المحكمة التي يقودها رئيس الجمهورية.

وأشاد بلجود، بمجهودات منتسبي الحماية المدنية، في مواجهة الوباء، وهم يتقدمون الصفوف لمواجهة الجائحة.

وأكد الوزير، إن منتسبي الحماية المدنية، لم يدخروا جهدا في التدخل ومرافقة المصابين وتحسيس المواطنين الذين أثنوا على جاهزية رجال ونساء الحماية المدنية.

وأضاف ذات المتحدث، إن رئيس الجمهورية، قد أولى عناية خاصة للمرأة، لترقيتها وتعزيز مشاركتها في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

مؤكدا إن الدولة تعمل على تكريس الاهتمام بالمرأة على أرض الواقع.

وأشار الوزير، إلى إن الدولة أقرّت تدابير لحماية المرأة من أي عنف يتهددها وأعطتها فرصة للمشاركة في الحياة العامة والسياسية وتسيير شؤون الأمة.

وعبر الوزير، عن اعتزازه بالمرأة المنخرطة في صفوف الحماية المدنية، موظفة وعاملة وإطارا.

وأضاف بلجود، إن همة وعزيمة المرأة في أداء وظيفتها الإجتماعية والتربوية، لا تقل عن عزيمة شهيدات الثروة المباركة.

وفي الأخير، ثمّن الوزير، الدور الحيوي والوظيفي للنساء العاملات بصفوف الحماية المدنية، مؤكدا على التزامه بمرافقتهن ودعمهن.