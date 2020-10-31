بلجيكا: إيقاف مدرس أظهر لتلاميذه كاريكاتور شارلي ايبدو المسيء لرسول الله

تم هذا الأسبوع إيقاف مدرس في بروكسل بعد إظهاره لطلابه كاريكاتور شارلي ايبدو المسيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

وحسب وسائل اعلام فرنسية، تتراوح أعمار التلاميذ بين 10 و11 عامًا، فيما اعتبرت إدارة المدرسة تصرف المعلم “فاحشاً”.

وفقًا للمتحدث باسم رئيس بلدية مولينبيك ، بلدية بروكسل التي وقعت فيها الحوادث ، اشتكى أولياء أمور الطلاب إلى الإدارة.

واشتكى أولياء الأمور في بلجيكا إلى إدارة المدرسة الابتدائية من أن رسمًا فاحشا للرسول محمد قد تم إظهاره أمام الأطفال.

وقال المتحدث باسم عمدة كاترين موريو في بلجيكا “هذه الصور فاحشة، ولا نرضى اظهار مثل هذه الأمور للأطفال”، حيث تم بعدها تم إيقاف المدرس.