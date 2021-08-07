بلجيكا: المتغير الكولومبي يقتل 7 أشخاص في دار رعاية
توفي 7 أشخاص من أصل 20 مصابا في دار لرعاية المسنين ببلجيكا، بعد إصابتهم بمتغير كورونا B.1.621، المعروف باسم “الكولومبي”. رغم أنهم تلقوا اللقاح المضاد.
وسمي هذا الفيروس بالمتغير “الكولومبي” لـ Covid-19، لأنه اكتشف في كولومبيا جانفي الماضي. وتم اكتشاف الإصابات الأولى في 16 جويلية في وحدة رعاية المرضى المصابين بالخرف. ووقعت أول حالة وفاة في 21 جويلية ، وكانت الأخيرة في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وينتقل الفيروس الذي يسبب مرض «كوفيد-19»، وكورونا الكولومبية، بشكل رئيسي عن طريق القُطيرات التي يفرزها الشخص المصاب بالعدوى.
ووزن هذه القُطيرات أثقل من أن يسمح لها بالبقاء معلقة في الهواء، فهي سرعان ما تسقط على الأرض أو الأسطح.
ويمكن أن تصيب، كورونا الكولومبية، بالعدوى عن طريق التنفس إذا كنت قريباً جداً من شخص مصاب بمرض كوفيد-19. أو لامست سطحاً ملوثاً ثم لمست عينيك أو أنفك أو فمك.
وأعلن مصدر طبي، أن فيروس كورونا، ومتحوراته دلتا بلس أو الكولومبية. يمكن أن يصيب الإنسان حتى لو أخذ جرعات التطعيم المضادة للفيروس.