بلجيكا: المتغير الكولومبي يقتل 7 أشخاص في دار رعاية

توفي 7 أشخاص من أصل 20 مصابا في دار لرعاية المسنين ببلجيكا، بعد إصابتهم بمتغير كورونا B.1.621، المعروف باسم “الكولومبي”. رغم أنهم تلقوا اللقاح المضاد.

وسمي هذا الفيروس بالمتغير “الكولومبي” لـ Covid-19، لأنه اكتشف في كولومبيا جانفي الماضي. وتم اكتشاف الإصابات الأولى في 16 جويلية في وحدة رعاية المرضى المصابين بالخرف. ووقعت أول حالة وفاة في 21 جويلية ، وكانت الأخيرة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وينتقل الفيروس الذي يسبب مرض «كوفيد-19»، وكورونا الكولومبية، بشكل رئيسي عن ‏طريق القُطيرات التي يفرزها الشخص المصاب بالعدوى.

ووزن هذه القُطيرات أثقل من أن ‏يسمح لها بالبقاء معلقة في الهواء، فهي سرعان ما تسقط على ‏الأرض أو الأسطح.‏

ويمكن أن تصيب، كورونا الكولومبية، بالعدوى عن طريق التنفس إذا كنت قريباً جداً ‏من شخص مصاب بمرض كوفيد-19. أو لامست سطحاً ملوثاً ‏ثم لمست عينيك أو أنفك أو فمك.

وأعلن مصدر طبي، أن فيروس كورونا، ومتحوراته دلتا بلس أو الكولومبية. يمكن أن يصيب الإنسان حتى لو أخذ جرعات التطعيم المضادة للفيروس.