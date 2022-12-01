بلجيكا تُعلن رحيل مارتينيز بعد اقصاء مونديال قطر

أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم سهرة اليوم الخميس عن رحيل مدرب المُنتخب الأول، روبيرتو مارتينيز.

رحيل المُدرب الإسباني عن تدريب الشياطين الحمر جاء بعد الاقصاء من الدور الأول لمنافسة كأس العالم 2022 الجارية بقطر.

وأضاف الاتحاد البلجيكي أن مارتينيز هو من أعلن نهاية مسيرته كمدرب لمُنتخب بلجيكا بعد لقاء كرواتيا.

قبل أن يختم الاتحاد البلجيكي أن القرار اُتخذ قبل بداية مغامرة زملاء، كيفين دي بروين، في المونديال.