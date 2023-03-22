بلحاج مرشح للالتحاق بالطاقم الفني للسيلية القطري

رشحت تقارير صحفية قطرية، صادرة اليوم الأربعاء، اللاعب الدولي السابق، نذير بلحاج، للالتحاق بالعارضة الفنية لنادي السيلية الناشط في دوري نجوم قطر.

وكشف الحساب الرسمي لقنوات “الكأس” القطرية، في تغريدة له على “تويتر” بأن إدارة السيلية، تتجه لتعيين اللاعب القطري السابق ذو الأصول السوداني، ميرغني الزين، مدربا للفريق ونذير بلحاج مساعدا.