بلحسين.. المنشآت الطاقوية مؤمنة ومحمية من الهجمات السيبرانية

أكد مدير الأمن الداخلي لدى الشركة الوطنية للمحروقات “سوناطراك”، منير بلحسين، أن مجمع سوناطراك قد تبنى استعمال أنظمة الوقاية ومكافحة الهجمات السيبرانية. التي تستهدف المعطيات الإستراتيجية، وهو يتوفر على الإمكانيات التكنولوجية التي تسمح له بمواجهة هذا النوع من الهجمات.

كما أوضح منير بلحسين، خلال تدخله على أمواج الإذاعة الوطنية، أن الشركة الوطنية للمحروقات قامت باتخاذ إجراءات وتدابير لتحسيس المستعملين. من أجل الوقاية من هذا النوع من التهديدات، مضيفا ان هناك يقظة تكنولوجية و تطوير للخبرات على مستوى الشركة.

وتابع قوله أن “التهديد قد عرف اليوم تطورا على المستوى التكنولوجي، حيث تواجه الشركات البترولية تهديدا جديدا يتمثل في التهديد السيبراني”. و”الذي يمكن أن يستهدف أنظمة التسيير والاستغلال وبنوك المعطيات المتعلقة بوضعية الاحتياطات والمنشآت ومسار الإنتاج”. موضحا أن مسالة التهديدات السيبرانية تتكفل بها مديرية مختصة على مستوى سوناطراك.

كما أشار بلحسين، إلى أن المجمع النفطي يتوفر على كفاءات جزائرية في مجال الأمن السيبراني. والأمن التكنولوجي للمنشآت وسياسة السهر على ديمومة هذه الخبرات.

وأضاف ذات المسؤول، أن سوناطراك وبفضل الوسائل التكنولوجية المتطورة، استطاعت أن تواجه هذا النوع من الهجمات “بكل جدارة”.

لتأمين المنشآت الطاقوية.. الجيش الوطني الشعبي كون أكثر من 10000 عون

أما فيما يخص الأمن الداخلي للمواقع والمنشآت الطاقوية للشركة الوطنية وشركائها، فأكد المتدخل على ضمان تكوين شبه عسكري. ومنذ سنة 2013 إلى يومنا هذا، لـ10000 عونا لدى مراكز التكوين التابعة للجيش الوطني الشعبي. فضلا عن برنامج تكويني لـ8000 عونا آخرين.

وبالموازاة مع ذلك -يضيف ذات المسؤول- فإن الأعوان المكونين يقومون بإجراء تمارين محاكاة على مستوى المواقع تحت إشراف ضباط مصالح الأمن. بغية استخلاص الدروس وتحسين القدرات المتعلقة بالتفاعلية.

كما تطرق إلى “برنامج تحديث واسع لأنظمة المراقبة والتصدي للاختراق ومراقبة الدخول إلى المواقع الحساسة”. مشيرا إلى أن سوناطراك قد وضعت ضمن اتفاقية إطار مع مؤسسة مختصة تابعة للجيش الوطني الشعبي نظاما جديدا للمراقبة. على مستوى عدد كبير من المواقع، مع وضع كاميرات متطورة وذات فعالية كبيرة، فضلا عن مزيد من العوائق المادية. وأضاف المسؤول ذاته “أننا قمنا أيضا بتكثيف وسائل المراقبة الجوية لمنشآتنا وخطوط الأنابيب”.