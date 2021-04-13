بلحيمر : أطراف خارجية تستعمل الحراك الجديد كوسيلة في حربها على الجزائر

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر اليوم الثلاثاء أن أطرافا خارجية تستعمل الحراك الجديد كوسيلة في حربها على الجزائر.

وفي حوار له مع جريدة الموعد قال بلحيمر أن الدولة الجزائرية تعمل على توعية المنساقين دون وعي وراء هذه الدعوات.

وأضاف ذات المسؤول الحكومي أن هذه الأطراف تلجأ لوسائل قذرة مشيرا إلى أن هذه الأساليب أصبحت مكشوفة، مشيرا إلى ان الإعلام الوطني يقوم بدوره على أكمل وجه

وبخصوص الانتخابات التشريعية المزمع عقدها خلال شهر جوان الجاري أكد بأنه قد تم تقديم كل التسهيلات والضمانات لفتح المجال أمام النخب السياسية الجديدة

كما ان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من شأنها ضمان نزاهة وشفافية هذا الاستحقاق.

وبخصوص الشروع في تصنيع اللقاح الروسي سبوتنيك في الجزائر أكد بلحيمر بأن هذه خطوة استراتيجية وسيتم الشروع في تصنيع اللقاح بداية من سبتمبر المقبل.

وبخصوص ملف تركيب السيارات اكد بلحيمر على ضرورة الالتزام بالجدية والشفافية فيما يتعلق بهذه المصانع وعدم تكرار اخطاء الماضي القريب.

وتطرق ذات المسؤول إلى مخلفات الانفجارات النوووية الفرنسية في الجنوب أكد بلحيمر أنها تشكل جريمة ضد الانسانية مما يضع على عاتق الدولة الفرنسية مسؤولية إزالة التلوث والتعويض كما هو معترف به منذ 2010.