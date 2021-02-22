بلحيمر.. الجزائر الجديدة بُنِيت على مطالب الحراك وستتصدى لأي تهجّم عليها

قال وزير الاتصال، عمار بلحيمر، إن الجزائر الجديدة ستتصدى لكل من تسول له نفسه التهجم عليها بالإعلام أو بغيره.

وأوضح الناطق الرسمي للحكومة، أن الجزائر الجديدة بنيت على المطالب الشرعية” للحراك الشعبي الأصيل.

وأكد بلحيمر في حوار لجريدة “الجمهورية” أن الشعب الجزائري واع ولن يسمح لمثل هذه المناورات المحاكة أن تهدد استقرار بلده.

مضيفا “خاصة وهو الذي عانى من ويلات الاستعمار والإرهاب لسنوات طويلة”.

وأشار الوزير إلى أن مواقف الجزائر مبنية على اعتبارات الحق والعدل والشرف ولن تحيد عن مواقفها ولن تقايض مبادئها.

وأفاد بلحيمر أن “العمل الكبير الذي شرع فيه قبل سنة بدأت ثماره تظهر للعيان”.