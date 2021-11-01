بلحيمر: الجزائر محصنة بفضل تماسك جبهتها الداخلية والسياسة الرشيدة للدولة

قال وزير الإتصال عمار بلحيمر، أن الجزائر محصنة بفضل تماسك جبهتها الداخلية والسياسة الرشيدة للدولة لبناء وطن متطور ومتضامن.

ودعا الوزير في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ 67 لاندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة. إلى استكمال تشييد هذا الصرح بالمشاركة الفعالة في الإنتخابات المحلية المقبلة.

وأوضح في ذات السياق، أن الجزائر اليوم محصنة بفضل وحدة وتماسك الجبهة الداخلية والسياسة الرشيدة التي تنتهجها الدولة. لبناء وطن متطور ومتضامن تسيّره مؤسسات منتخبة بكل ديمقراطية وشفافية.

كما أضاف أن الجميع مدعو لاستكمال تشييد هذا الصرح المؤسساتي. وذلك بالمشاركة الفعالة في الإنتخابات المحلية أواخر الشهر الجاري وتفويت الفرصة مجددا على أعداء الجزائر الجديدة.

بالمقابل، كشف الوزير: “إننا اليوم أشد ما نكون حاجة إلى صيانة أمانة الشهداء بالدفاع عن موضوع الذاكرة كاملا غير منقوص. وبالإخلاص في خدمة الوطن الذي يتكالب عليه الأعداء والخونة.

وأشار إلى أن مخططاتهم الجهنمية فشلت بفضل وعي الشعب وقوة مؤسساته الدستورية الوفية. وفي مقدمتها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي.

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للإشارة نوه عمار بلحيمر، بالعمل المتميز والدور الفعال للجامعة الجزائرية في الحفاظ على الذاكرة الوطنية وتوثيقها.

وقال بلحيمر, خلال مشاركته في ندوة تاريخية نظمتها كلية الحقوق بجامعة الجزائر 1, أن الجامعة الجزائرية تقوم اليوم بعمل متميز. وقال بلحيمر أن هذا يلعب دورا فعالا في الحفاظ على ذاكرتنا الوطنية و توثيقها.

ودعا بلحيمر إلى ضرورة التمسك بقيم ومبادئ الثورة التحريرية النابعة من ثقافة حب الوطن والتشبع بها. والاستلهام من دروسها وعبرها ضمانا لحاضر ومستقبل بلادنا الحبيبة.

واعتبر بلحيمر أن الاحتفالات المخلدة لذكرى اندلاع الثورة التحريرية المظفرة فرصة لاستحضار ما ورد في نص بيان أول نوفمبر 1954. وما حملته تلك الرسالة النبيلة من قيم ومثل عليا, كانت وما زالت وستبقى العهد الذي قطعه الجزائريون.

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