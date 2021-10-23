بلحيمر: الصحافة تصدت بإحترافية للهجمات الإعلامية ضد الجزائر

ثمن وزير الاتصال عمار بلحيمر، دور الصحافة الوطنية، التي عدلت أساليبها في زمننا هذا وبلادنا تواجه حروبا إعلامية هدفها النيل من الوحدة الوطنية.

وأكد بلحيمر، في كلمة له على هامش تسليم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في قصر الشعب بالعاصمة، إن الصحافة أثبتت أنها الحصن المتين الذي تصدى باحترافية عالية لهذه الهجمات.

وأشاد الوزير، بالنضالات المشرفة التي قام بها الإعلاميون خاصة خلال الاستعمار الفرنسي، وعبر مراحل التشييد التي مرت بها بلادنا، مؤكدا على دعم الدولة لجهودهم لأداء مهمتهم في ظروف مناسبة.

ودعا بلحيمر، الأسرة الإعلامية، للاطلاع بدورها بحرية ومسؤولية خاصة وبلادنا مقبلة على الانتخابات المحلية.

وأشار الوزير، إلى أن موضوع هذه الدورة وهو “الإعلام بين الحرية والمسؤولية”، تأكيد على الحرص الذي توليه بلادنا لترقية حرية الصحافة لالتزام بمبادئ أداب المهنة واحترام الحقوق والحريات.

مؤكدا، إن قطاعه يعتزم اليوم على تكريس الديمقراطية والاسهام في تعزيز منظومة الحقوق والحريات غير قابلة للتصرف ولا التلاعب.

وفي الأخير، هنأ المسؤول الأول عن القطاع الإعلامي بالجزائر، كل الفائزات والفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف.

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