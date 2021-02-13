بلحيمر : بقايا النظام السابق تحرض على العصيان المدني من أجل الرجوع إلى الحكم

كشف وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، اليوم السبت، أن بقايا النظام السابق تقوم بالتحريض على العصيان المدني.

بالإضافة الى الفوضى واللجوء الى العنف، أين تأمل من خلال هذه الأمور للرجوع إلى الحكم.

بلحمير وفي حوار مع صحيفة “لو سوار دالجيري”، أكد بأن هذا المزيج المضاد للثورة الذي يجمع الشيء بنقيضه وبتمويل وتعليمات من دوائر نظامية.

وغير نظامية لقوى أجنبية، تعمل بلا هوادة على التحريض على العصيان المدني والفوضى واللجوء إلى العنف.

وحسب نفس المتحدث، فإن هؤلاء الأشخاص يأملون استرجاع الحكم ودواليب الدولة من خلال تمديد المسيرات إلى كافة أيام الأسبوع.

وذلك حيثما أمكن تنظيمها، معتمدين في ذلك على شعارات معادية للمؤسسة العسكرية ولمصالح الأمن.