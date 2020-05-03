بلحيمر: تدَخُل المجلس الأعلى للأمن في اتخاذ القرارات كان بسبب الخطر العمومي الإستثنائي

قال وزير الإتصال الناطق باسم الحكومة عمار بلحيمر، أن تدخل المجلس الأعلى للأمن في اتخاذ القرارات كان بسبب وضعية الخطر العمومي الاستثنائي الذي يهدد وجود الأمة.

وأضاف بلحيمر خلال مقابلة اجراها مع التلفزيون العمومي، نقلا عن وكالة الانباء الجزائرية، أن ما يقره القانون الدولي وبناء على ذلك سمح للجزائر وكافة الدول اتخاذ إجراءات استثنائية لا تكون فيها السلطات العمومية ملزمة في مثل هذه الظروف باحترام الواجبات المرتبطة بالحقوق المدنية والسياسية كحقوق الاجتماع والتظاهر والتجمهر و التنقل تفاديا لتفشي الوباء.

وأفاد الوزير أن الحكومة وعلى رأسها الوزير الأول، كانت في قلب معركة مكافحة فيروس كوروناوذلك قبل شهر من تسجيل أول حالة إصابة ممثلة في رعية إيطالي بحاسي مسعود.

وأضاف بلحيمر، أنه تم تجنيد كافة جهود وزارة الصحة من خلية الإمدادات ومدراء الصحة العمومية واللجان الولائية لمكافحة الفيروس.