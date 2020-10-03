بلحيمر: سنرد على هجمات معارضة الخارج قانونيا

أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أنه سيتم الرد على هجمات معارضة الخارج عبر مستر قانوني.

وأوضح بلحيمر في حوار مع “أخبار الوطن”، أن وزارة الاتصال تصدت لهجمات إعلامية أجنبية معادية.

وأشار وزير الاتصال أن الثورة المضادة هو كلُ جهد معطل لقرارات الدولة.

وأفاد بلحيمر أن معارضة التيارات السياسية لمشروع لا يخدم توجهاتها أمرٌ طبيعي

من جانب آخر، أفاد وزير الاتصال أن تغيير نظام الحكم يمرّ حتما عبر تعديل الدستور.

وقال بلحيمر إن التّوافق حول الدستور هو قبولُه من طرف الشعب، والسلطة اليوم بيده وهو من يحدد مستقبله.

كما تحدث وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عن التلفزيون العمومي، مؤكدا أنه يشهد تغييرات نوعية، ويمتاز بجرأة كبيرة.