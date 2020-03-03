بلحيمر: سنطهر الإعلام من الأسماء المستعارة والإرتباط بالقوى الأجنبية المشبوهة

أكد وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، اليوم الثلاثاء، أنه سيعمل على تنفيذ تعهدات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بإرساء صحافة حرة وبلا قيود.

وأضاف بلحيمر، خلال لقائه مع ممثلين عن نقابات قطاع الإعلام، بالمدرسة العليا للسياحة والفندقة، أن هدفهم هو الوقوف ضد الأسماء المستعارة والتمويل الخفي، ووضع حد للابتزاز والارتباط بالقوى الأجنبية المشبوهة.

وقال الوزير: “سنعمل على ارساء صحافة حرة بلا قيود تنفيذا لتعهدات رئيس الجمهورية، وذلك وفق ضوابط القانون وروح المسؤولية وأخلاقيات المهنة، والممارسة الهادئة للحريات وعلى رأسهم حرية الصحافة”.

وخاطب بلحيمر نقابات قطاع الإعلام قائلا: “نحن شركاء، وسنعمل على إرساء قواعد صحافة حرة ومتحررة وتنظيم المهنة وإخراجها من الفوضى والجمود والتجاوزارت والمصالح لا شرعية”.

وأضاف الوزير، أنه يريد تشخيصا دقيقا للوضع الحالي، فيما يخص الممارسة الصحفية، حتى يتمكن بالتشارك مع الجميع، إيجاد الحل الأنسب.

وتابع بلحيمر، أنه ينتظر من الجميع، فعالية أكثر، فيما يخص المجلس الوطني للصحافة وأجهزته، وأخلاقيات المهنة وبطاقة الصحفي المحترف والتمثيل النقابي.

وأشار الوزير، إلى أن البلاد شهدت تحولات كثيرة منذ إنتخابات ديسمبر الماضبي، وجدد عزمه على تنفيذ كل تعهدات الرئيس تبون لارساء صحافة محترفة ومسؤولة.

وأضاف بلحيمر، أن الهدف الأول لهذه المساعي، هو تطهير علاقات العمل بشقيها، وظروف العمل وظروف معيشة الصحفي وتوقيع اتفاقيات فرعية والخروج من مناطق الظل والقوى اللامهنية.