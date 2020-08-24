بلحيمر: لا يوجد إحتكار في الإشهار العمومي وهدفنا ترشيد المصاريف

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، اليوم الإثنين، أنه لا يوجد أي إحتكار في الإشهار العمومي.

وأورد بلحيمر، ، خلال ندوة صحفية حول توزيع الإشهار: “يجب أن نفرق بين الإحتكار، وتنظيم القطاع العام في إطار تنافسي.

مضيفا أن الهدف من توزيع الإشهار العمومي، هو ترشيد المصاريف العمومية.

وأوضح بلحيمر، أن الهدف من وضع مقاييس جديدة للاستفادة من الاشهار العمومي لصالح الجرائد الوطنية، هو إحداث توطين قانوني.

واضاف الوزير، أن كل مقياس من المقاييس الـ15، له سند قانوني معين، في انتظار الإنتقال للمحطة الثانية، لتناول فيها إشهار الوكالات الخاصة.

وفيما يخص التنبؤات المستقبلية، قال بلحيمر، أن هناك تصور للسوق الاشهاري، لتفادي الاحتكار، والحفاظ على سوق اشهار مفتوح للعمل بتنافسية نظيفة.

ومن جهة أخرى، قال الوزير، أننا بحاجة إلى إعلام جواري وإعلام متخصص من المجلات الخاصة بالشباب والرياضة وغيرها من المجالات، مشيرا إلى المجلات المتخصصة، هي الصحافة الورقية الوحيدة التي لا تزال تتفوق على الصحافة الإلكترونية.