بلحيمر: لا يوجد سجناء رأي في الجزائر

قال وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، اليوم الأحد، إنه لا يوجد سجناء رأي في الجزائر.

وأضاف الوزير في حوار مع يومية المجاهد، أن وظيفة الصحفي لا ينبغي الخلط بينها وبين تصرفات الناشط، الذي يستخدمها كتمويه.

وأضاف “واجباتنا لحماية بلدنا لا تسمح لنا بالتراخي لمواجهة المحرضين، بغض النظر عن من يخططون لهم ويدعمونهم ، هنا أو بالخارج”.

وتابع “لا يجوز، لدوافع غامضة، أن ندمج بين سجن الصحفي بتهمة إهانة الرأي وبين الطبيعة المقدسة للعدالة عند ارتكاب جريمة”.

وأكد أنه للصحفيين واجبات وحقوق يكفلها القانون ويحميها بصفتهم محترفين في مجال المعلومات.

ولكن عندما ارتكاب جرائم سيمثل الصحفي أمام القضاء مثل أي مواطن يخالف القانون، لأنه لا احد فوق القانون –يضيف بلحيمر-.