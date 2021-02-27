بلحيمر: لوبيات فرنسية تقف وراء حملات هستيرية تستهدف مؤسسات الدولة

قال وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة ان اللوبيات الفرنسية التي تقف وراء حملات هستيرية تستهدف مؤسسات الدولة الجزائرية خاصة الجيش.

وفي حوار خص به موقع شهاب برس، أكد عمار بلحيمر أن “الجزائر ومؤسسات الدولة تواجه دوما هذه الحملات الهستيرية.

وهذا عن طريق عمل أمني، ديبلوماسي وإعلامي يتصدى لمحاولات الإساءة للجزائر”، يضيف الوزير.

وواصل الناطق بإسم الحكومة أن الشعب الجزائري واعٍ بكل ما تقوم به هذه الأطراف.

وأرادف ذات المسؤول أن الشعب الجزائري يظل دوما ملتفا حول مؤسساته الشرعية ومتلاحما مع رئاسته وجيشه.