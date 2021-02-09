بلحيمر: مواجهة الجريمة الالكترونية تقتضي مساهمة كل الفاعلين في المجتمع

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، إنّ مواجهة الجريمة الالكترونية تقتضي مساهمة كل الفاعلين.

وأكد بلحيمر اليوم خلال كلمته التي ألقاها في فعاليات اليوم البرلماني حول الجريمة الالكترونية بنادي الجيش، أن كل مؤسسة يجب أن يكون لها دور.

وأضاف أن المؤسسات الاعلامية، الأحزاب السياسية وحتى مؤسسة المسجد والإمام ومنظمات المجتمع المدني يجب أن تساهم في التصدي لهذا النوع من الجرائم.

وأكد بلحيمر، أن هذه الجرائم تعتبر حروبا تستهدف من خلالها البلدان وهي أشد خطورة من الحروب التقليدية.