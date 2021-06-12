بلحيمر: نزاهة وشفافية الإنتخابات ستكذّب الإستشراقات الشيطانية لمخابر الفوضى المدمرة 

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
بلحيمر: نزاهة وشفافية الإنتخابات ستكذّب الإستشراقات الشيطانية لمخابر الفوضى المدمرة 
بقلم أمينة داودي

قال وزير الإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر، أن الإنتخابات ترتكز على 3 مبادئ، وهي إبعاد المال عن السياسة، وأخلقة العمل السياسي باحترام الغير والاعتماد على البرامج والنقاشات البناءة.

وأشار الوزير على هامش الإدلاء بصوته الإنتخابي بمتوسطة الكواكبي بالعاصمة. أن الإنتخابات ستعيد الإعتبار للمرأة والشباب والكفاءات والتركيبة البشرية للمؤسسات الجديدة. مضيفا أنه سيكون لنا موعد مقبل مع المؤسسات القاعدية أي إنتخاب المجالس الشعبية الولائية والبلدية. تكريسا لنفس القيم التي تتسم بنزاهة وشفافية الإنتخابات التي ستكذّب الإستشرافات الشيطانية لمخابر الفوضى المدمرة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1008097

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com