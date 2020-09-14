بلحيمر: نعوّل على القيم النبيلة والإحترافية للمؤسسات الإعلامية والصحفيين لإنجاح الإستفتاء

كشف وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أن الوزارة تعوّل على القيم النبيلة للمواطنة والإحترافية للصحفيين ووسائل الإعلام خلال تغطية الإستفتاء على تعديل الدستور.

وأضاف الوزير في حوار “لوأج”، أن الحكومة تعتزم الإعتماد على إستراتيجية إعلامية يمكن إنتهاجها خلال الحملة الانتخابية.

وأضاف أن قطاع السمعي البصري من خلال السلطة الوطنية لضبط السمعي البصري التي على وسائل يقظة ومتابعة ترخص لها بمعاقبة كل انتهاك للقواعد الاخلاقية و المهنية الى جانب الاخطارات الممكنة الواردة من الاطراف المؤهلة لذلك.

و فيما يخص الصحافة المكتوبة و الالكترونية، في انتظار تنصيب المجلس الوطني للصحافة المكتوبة و الضبط الذاتي الذي سيؤسسه، فاننا نعول على القيم النبيلة للمواطنة و الوطنية و الاحترافية و روح المسؤولية للعناوين الموجودة و المتجذرة بقوة لدى زملائنا بغية جعل موعد الفاتح نوفمبر منعطفا حاسما في مسار بناء الجزائر الجديدة.

و لا يمكن للتحذيرات المتكررة للوزارة فيما يخص المساس بالقواعد الاخلاقية و المهنية، أن تغفل التمسك الواسع و العميق للاغلبية الساحقة من صحفيينا بممارسة سليمة و هادئة للمهنة.