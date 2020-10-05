بلحيمر: وسائل الإعلام ستسلط الضوء على النشاط النقابي

استقبل وزير الإتصال، البروفيسور عمار بلحيمر، اليوم الاثنين، رئيس جمعية العلماء المسلمين والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين.

وحسب بيان للوزارة، تمحور اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة وحضره وفد عن جمعية العلماء المسلمين، حول “دور وسائل الإعلام وجاهزيتها في مرافقة نشاطات الجمعيات والمجتمع المدني وإسهاماتها البناءة تجاه المواطنين”.

وأورد البيان، إن “هذا هو المسعى الذي ما فتئ يؤكد عليه رئيس الجمهورية، من خلال التوجه الذي كرسه الدستور المقترح بإعطاء مكانة وأهمية لدور المجتمع المدني في ترقية حس المواطنة ومرافقة مؤسسات الدولة في تسيير الشؤون العمومية”.

وأكد الوزير خلال هذا اللقاء، أن وسائل الإعلام ستعمل “وهو دورها” وكعادتها على تسليط الضوء على النشاط النقابي والدور الفعال الذي تقوم به على الجبهة الإجتماعية والوسط العمالي، عبر التغطية الإعلامية، بتخصيص فضاءات خلال فترات البث”.