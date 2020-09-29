بلحيمر يدعو إلى التأكد من موثوقية مصادر المعلومة الإقتصادية والمالية

دعا وزير الاتصال، عمار بلحيمر، وسائل الاعلام إلى التأكد من موثوقية المصادر في معالجة المعلومة الاقتصادية والمالية لاسيما خلال أزمة كورونا.

وأوضح الناطق الرسمي للحكومة، أن المعلومة الاقتصادية والمالية لاسيما في فترة الأزمة الصحية “تكتسي طابعا حاسما وحساسا” يستدعي “معالجة خاصة”.

وطالب الوزير وسائل الإعلام للتوجه خاصة للمصالح المختصة بوزارات المالية والصناعة والتجارة والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، كل في مجال تخصصه.

وأضاف بلحيمر أنه “خارج هؤلاء المزودين بالإحصائيات، لا يوجد أي مصدر أخر مرخص أو مؤهل لتقديم هذا النوع من المعلومات”.