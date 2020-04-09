بلحيمر يعزي عائلة الصحفي محمد بغدادي بعد وفاته بفيروس كورونا

قدم وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، تعازيه، لعائلة الصحفي الراحل محمد بغدادي.

وقد توفي الصحفي الراحل، عن عمر يناهز 79 سنة، بعد إصابته بفيروس كورونا.