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بلحيمر يعزي عائلة الصحفي محمد بغدادي بعد وفاته بفيروس كورونا

الوطني
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بلحيمر يعزي عائلة الصحفي محمد بغدادي بعد وفاته بفيروس كورونا
بقلم نسرين محفوف

قدم وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، تعازيه، لعائلة الصحفي الراحل محمد بغدادي.

وقد توفي الصحفي الراحل، عن عمر يناهز  79 سنة، بعد إصابته بفيروس كورونا.


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