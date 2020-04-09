بلحيمر يعزي عائلة الصحفي محمد بغدادي بعد وفاته بفيروس كورونا

وقد توفي الصحفي الراحل، عن عمر يناهز 79 سنة، بعد إصابته بفيروس كورونا.
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تم فتح معبر الطالب العربي بالوادي استثناءا لإجلاء ازيد من 400 جزائري عالق بتونس بعد مطالب من الجزائريين العالقين بتونس.
واستجابت السلطات العليا للبلاد بالتنسيق مع…
تبرعت اليوم الخميس، شركة السماحة بمستلزمات الوقاية والتعقيم لفائدة المستشفيات بولاية إليزي في مبادرة تضامنية لمساعدة قطاع الصحة بالمنطقة في مواجهة فيروس كورونا.
واستلم المدير الولائي…
أصدر والي ولاية ميلة قرارا جديدا تحت رقم 734 مؤرخ في التاسع من أفريل الحالي يقضي بمدة الوضع بالمحشر البلدي للمخالفين لقرار الحجر المنزلي.
وحسب القرار…
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