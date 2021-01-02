بلحيمر يعزي عائلة الكاتب والصحفي “مرزاق بقطاش”

عزى وزير الإتصال، الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر عائلة الكاتب والصحفي “مرزاق بقطاش” الذي توفي اليوم عن عمر ناهز 75 سنة.

وكتب بلحيمر عبر صفحة الوزارة “ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة الكاتب والصحفي “مرزاق بقطاش “.

ونشر وزير الإتصال مسار الفقيد الذي بدأ مشواره الصحفي عام 1962، وظل يساهم بعدد من المقالات والكتابات الصحفية .

الفقيد عمل في عدد من الصّحف والجرائد العربية والفرنسية، منها: الوطن، الشعب، والمجاهد، كما عمل في وكالة الأنباء الجزائرية.

مرزاق بقطاش كان عضوًا في المجلس الأعلى للإعلام، وعضوًا في المجلس الأعلى للّغة العربية، ثم عضوًا في المجلس الأعلى للتّربية.

كما كان ممثلا للصّحافة المكتوبة وعضوًا في المجلس الاستشاري الوطني الذّي أسّسه الرّئيس السابق محمد بوضياف عام 1992.

ويحوز مرزاق بقطاش على رصيد كبير من الروايات والقصص باللغتيتن العربية والفرنسية.

ولختتم بلحيمر وأمام هذا المصاب الجلل، يتقدم وزير الإتصال بأخلص عبارات التعازي وأصدق المواساة لعائلة الفقيد و للأسرة الإعلامية كافة.

راجيا من الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته و غفرانه ويلهم أهله وذويه جميل الصبر و السلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون