بلحيمر يعزي في وفاة المجاهد الوزير الأسبق نور الدين زرهوني

وجاء في بيان الوزارة:”بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقى وزير الإتصال نبأ وفاة المجاهد نورالدين زرهوني عن عمر ناهز83 سنة.”

وأضاف البيان:”وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدم وزير الإتصال، بأخلص عبارات التعازي و أصدق المواساة لعائلة الفقيد.”

وتقلد المرحوم عدة مناصب عسكرية ودبلوماسية خلال مساره المهني، كما يعد أحد أبرز الشخصيات التي أدارت جهاز المخابرات الجزائرية.

كما التحق مبكرا بصفوف جيش التحرير، وأصبح عضوا فاعلا فيها، لينضم بعدها إلى وزارة التسليح والاتصالات العامة (المالغ).

وفي السياق ذاته، شارك الفقيد ضمن الوفد الجزائري في مفاوضات إيفيان بصفته خبيرا عسكريا سنة 1961.

أما على الصعيد الديبلوماسي، شغل الفقيد منصب سفير الجزائر في كل من واشنطن والمكسيك واليابان.

هذا وتقلد أيضا منصب وزير الداخلية خلال 1999 إلى 2010، ونائب رئيس الوزير الأول في حكومة أحمد أويحيى