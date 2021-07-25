بلحيمر يعزي في وفاة كريم بوسالم: ترك بصمة متميزة في حقل الإعلام الوطني

قدم وزير الاتصال عمار بلحيمر تعازيه الخالصة في وفاة الصحفي بالتلفزيون الجزائري، كريم بوسالم، بعد رحيله صباح اليوم الأحد، عن عمر ناهز 49 سنة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وجاء في رسالة التعزية: “بقلوب راضية بقضاء الله وقدره تلقى وزير الاتصال البروفسور عمار بلحيمر ببالغ الحزن وعميق التأثر نبأ وفاة كريم بوسالم الصحافي المقتدر ومساعد المدير العام للتلفزيون متأثرا بوباء كوفيد -19”.

وأورد الوزير: “إن الفقيد ترك بصمة متميزة في حقل الإعلام الوطني السمعي البصري، لاسيما الإذاعة الوطنية والتلفزيون الجزائري من خلال تقديم نشرة الأخبار الرئيسة وتنشيط حصص متخصصة تعنى بالشأن الوطني والدولي في مختلف المجالات على غرار حصتي في دائرة الضوء واليوم الثامن”.

وأضاف بلحيمر: “فبفقدان المرحوم كريم بوسالم نكون قد فقدنا واحدا من الشباب الجزائري الأكفاء والطموحين إلى الأفضل دوما بما يساهم في خدم الوطن وترقية مهنة الصحافة”.

وفي الأخير، تقدم الوزير، أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة موظفي وعمال القطاع، لعائلة الفقيد بخالص التعازي والمواساة سائلا المولى عز وجل أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان وأن يتغمد فقيدهم وفقيدنا جميعا بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى.

وتوفي الصحفي بالتلفزيون الجزائري، كريم بوسالم، صباح اليوم الأحد، متأثرا بفيروس كورونا بمستشفى تيزي وزو، عن عمر ناهز 49 عاما.