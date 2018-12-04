بلخادم: “الأفلان ليس شركة أسهم وليس للإيجار ولا للبيع”

قال الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم أن الأفلان ليس شركة ذات أسهم وليس معروض للبيع أو الإيجار.

وقال بلخادم عقب لقاء جمعه مع المنسق الوطني للأفلان معاذ بوشارب، أن مهمة اعتلاء الحزب جليلة وليست مستحيلة،

لأن في الافلان خزان من الكفأت التي يمكنها من رفع الغبن عن الجبهة.

وثمن بلخادم مبادرة الرئيس لرفع الغبن عن الجبهة وإعادة هيكلة الحزب واعادته الى مساره الذي هو برنامج منذ تأسيس الحزب.

وثمن الخزان من الاطارات التي قال انها خزان لبيتنا السياسي و انها تشعرك بالأمن لانها بيت الجميع.

وقال أن الخلافات التي كانت في جبهة التحرير فهذه ظاهرة صحية لأنها تصل بالحزب إلى الجيد.